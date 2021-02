Após derrota contra o Sport, Botafogo é rebaixado para a Série B

O alvinegro ainda tem quatro jogos a serem jogados, Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará. Matematicamente falando, não há mais chances de escapar do rebaixamento edit

247 - Com a derrota para o Sport, por 1 a 0, em casa, o Botafogo está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez. As duas outras foram nas temporadas de 2002 e 2014.

O rebaixamento ocorre após grandes erros da diretoria do clube, causando revolta entre os torcedores. Com diversos técnicos ao longo do campeonato, o time, que revelou craques como Garrincha, Didi, Nilton Santos e Heleno de Freitas (entre tantos outros), o clube não conseguiu achar seu estilo de jogo.

A aposta nos últimos jogos, contra o Sport e o Palmeiras (1x1), foi na base do clube, que está revelando jogadores promissores, como Matheus Nascimento, 16 anos, e Rafael Navarro, de 19 anos - dois jogadores que se entregaram nos jogos e, de longe, foram os melhores em campo.

O alvinegro ainda tem quatro jogos a serem jogados, Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará. Matematicamente falando, não há mais chances de escapar do rebaixamento. Até agora foram apenas 4 vitórias; 12 empates e 14 derrotas (a maioria sob o comando de Eduardo Barroca).

