Após derrota para o Palmeiras, gremistas invadem gramado e promovem quebradeira (vídeo)

Torcedores do Grêmio invadiram o campo e jogaram a cabine do VAR no chão. Alviverde bateu o Tricolor de virada, com dois gols de Veiga e um de Breno Lopes

247 - Após a derrota do Grêmio para o Palmeiras, em Porto Alegra, no Rio Grande do Sul, torcedores do clube invadiram o campo e tentaram ocupar o túnel que dá acesso ao vestiário.

Sem sucesso, promoveram uma quebradeira, jogando a cabine do VAR (cujos operadores confirmaram um pênalti para o Palmeiras e anulou um gol gremista) no chão.

Na arquibancada, separados por uma barreira, os torcedores também entraram em confronto com os torcedores do Palmeiras.

O Grêmio saiu na frente do placar contra o Palmeiras, mas o alviverde virou e venceu por 3 x 1. Com isso, o Grêmio segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Grêmio segue na vice-lanterna da competição, com 26 pontos, quatro atrás do Juventude, time que “abre” o Z-4. Na outra ponta da tabela, o Palmeiras segue em franca recuperação, somando sua quarta vitória consecutiva no Brasileiro, atingindo os 52 pontos, agora 7 atrás do líder Atlético-MG, mas com um jogo a mais.

O VAR é um sucesso. https://t.co/5Jsir7u6ZH — Maufalavigna (@Maufalavigna) October 31, 2021

