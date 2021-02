Após destruir raquete, Djokovic vira sobre Zverev e vai à semi no Australian Open

É a nona vez que o atual número 1 do mundo chega nesta fase da competição edit

247 - O tenista Novak Djokovic passou por maus bocados durante a partida contra Alexander Zverev nesta terça-feira (16) e chegou inclusive a descontar a raiva em sua própria raquete, atirando-a contra o chão e quebrando o equipamento.

Após o episódio, no entanto, Djokovic emplacou cinco games seguidos e acabou vencendo seu adversário, conquistando uma vaga nas semifinais do Australian Open.

É a nona vez que o atual número 1 do mundo chega nesta fase da competição. Em todas as vezes que Djokovic alcançou esta etapa ele terminou o torneio com o título.

