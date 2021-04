Após expulsão contra o Lille, Neymar pode desfalcar PSG por três jogos

No final do jogo contra o Lille, que ganhou a partida e assumiu a liderança do futebol francês, Neymar empurrou o zagueiro Djaló fora de campo para pegar a bola e cobrar a falta marcada, na tentativa de acelerar o jogo e buscar um empate. Depois os dois jogadores se agrediram fora de campo edit

247 - O craque do PSG, Neymar, pode ficar suspenso por três jogos após expulsão na última partida da Ligue 1 do campeonato francês. No final do jogo contra o Lille, que ganhou a partida e assumiu a liderança do futebol francês, Neymar empurrou o zagueiro Djaló fora de campo para pegar a bola e cobrar a falta marcada, na tentativa de acelerar o jogo e buscar um empate.

Neymar expulso neste lance. pic.twitter.com/myuHghCMj4 — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) April 3, 2021

Ele já havia sido punido com um cartão amarelo por botar a mão no rosto de Benjamin André no primeiro tempo. Imagens mostraram também que Neymar e Djaló se agrediram e precisaram ser separados no vestiário.

O caso do jogador brasileiro deve ser analisado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) na próxima quarta-feira, 7. Neymar já estará fora do jogo contra o Strasbourg. Caso seja punido pela LFP, vai perder também os jogos contra o Saint-Etienne, pela Ligue 1, no dia 18, e o compromisso pelas quartas de final da Copa da França, no dia 21 de abril.

Neymar foi expulso pela segunda vez em 20 jogos na temporada, pela terceira vez na Ligue 1 desde o início de 2020. Nenhum outro jogador da liga levou o vermelho tantas vezes no período. Segundo o jornal francês "Le Parisien", o atacante brasileiro já desfalcou o time em 12 partidas por motivos disciplinares.

