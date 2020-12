Após “Fora Bolsonaro” de Carol Solberg, CBV avalia proibir manifestações políticas no regulamento

A proposta de que o texto seja mais próximo do que está na carta olímpica, que afirma não permitir nenhum tipo de manifestação ou propaganda política edit

247 - A Confederação Brasileira de Vôlei está estudando alterar o regulamento geral de suas competições para evitar que manifestações políticas — como a de — voltem acontecer durante as competições. A linformação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Na mesa, a proposta de que o texto seja mais próximo do que está na carta olímpica, que afirma não permitir nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial em quaisquer locais, instalações ou outras áreas de competição.

O conhecimento liberta. Saiba mais