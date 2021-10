Após novas críticas de Tandara a transexuais no vôlei, Tiffany responde: "errou nas palavras"

Jogadora amenizou polêmica com a colega de time, que voltou a criticar a presença de mulheres trans no vôlei feminino edit

Por Paulo Victor Soares, Metrópoles - Depois de novas críticas de Tandara sobre a presença de mulheres trans no vôlei feminino, a jogadora Tiffany deu sua versão sobre a polêmica.

Em entrevista ao SporTV, Tiffany respondeu aos comentários da companheira de Osasco. “Ela (Tandara) me ligou depois novamente e eu falei para ela: ‘Amiga, fica tranquila’. Eu sou uma pessoa muito evoluída de coração. Eu acho que estou aqui hoje pois eu tenho esse coração imenso e eu sei entender as pessoas. Eu acho que ela errou nas palavras, mas as pessoas pegaram somente essa parte. Não pegaram a parte que ela fez de tudo para que eu fosse contratada, não pegaram a parte que ela ligou para mim”, disse.

