Após recusa de vacina, internautas cobram que Bradesco retire patrocínio de Gabriel Medina

247 - A revelação de que Gabriel Medina não tomou a vacina contra Covid-19, feita por ele mesmo, revoltou a web. O público ficou decepcionado com a atitude do surfista. Principalmente pelo fato de que, como participante dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele tinha direito a receber o imunizante. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) disponibilizou as doses para todos os envolvidos antes do início do evento.

Revoltados com a atitude do atleta, internautas pedem que o Banco Bradesco, patrocinador do atleta, rompa o contrato com Medina.

O Banco foi marcado em diversas postagens nas redes sociais, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.

