Após Roland Garros, João Fonseca assume liderança sul-americana no ranking da ATP

247 - O tenista brasileiro João Fonseca iniciou a semana com dois marcos importantes na carreira. Após a campanha de destaque em Roland Garros, ele alcançou sua maior pontuação no ranking da ATP e passou a ocupar o posto de atleta sul-americano mais bem colocado da classificação mundial. As informações são do Metrópoles.

A atualização do ranking levou o carioca à 25ª posição do circuito profissional, consolidando a melhor fase de sua trajetória no tênis. O avanço foi impulsionado pela chegada às quartas de final de Roland Garros. Além da ascensão na classificação, Fonseca estabeleceu um novo recorde pessoal de pontos.

O tenista passou a somar 1.735 pontos, superando a marca anterior de 1.665, alcançada ao fim da temporada de 2025. O desempenho também provocou mudanças no cenário continental. Com a atualização da ATP, o brasileiro assumiu a liderança entre os tenistas da América do Sul, ultrapassando o argentino Francisco Cerúndolo, que ocupava a posição anteriormente.

Temporada de grama pode favorecer brasileiro

O calendário das próximas semanas pode abrir espaço para novos avanços de João Fonseca no ranking. Diferentemente de parte dos concorrentes diretos, o brasileiro terá poucos pontos para defender durante a temporada de grama, uma vez que não obteve campanhas expressivas nesse período em 2025.

O próximo torneio do carioca será o ATP 500 de Halle, na Alemanha. Na sequência, ele disputará o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, competição que servirá como preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.