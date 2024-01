Após saída de Dorival Júnior, São Paulo anuncia a contratação do técnico Thiago Carpini

Apoie o 247

247 - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do técnico Thiago Carpini, que estava no Juventude. O Tricolor aceitou pagar a multa de R$ 1 milhão para tirá-lo do time gaúcho, onde estava trabalhando. O contrato será válido até o fim de 2024, com renovação automática em caso de título de Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores.

A chegada do novo técnico aconteceu após o técnico Dorival Júnior deixar o São Paulo para assumir a Seleção Brasileira. "É um momento mágico", afirmou Carpini ao site oficial do clube.

"Trabalhar no São Paulo é um sonho realizado, ainda mais em um ano tão importante, de volta à Libertadores. O clube vem de uma temporada vitoriosa, com a conquista inédita da Copa do Brasil, e tem um elenco muito qualificado", disse.

O primeiro treino no CT da Barra Funda deve ser no próximo sábado (13).

