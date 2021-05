Arboleda e David Neres são flagrados em festa clandestina em São Paulo

247 - Os jogadores de futebol Arboleda (São Paulo FC) e David Neres (Ajax - Holanda) foram flagrados pela Polícia Civil em uma festa clandestina na Zona Leste da capital paulista na madrugada desta sexta-feira (28). Ambos foram levados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública.

Eventos como o que participaram os atletas estão proibidos em São Paulo em razão da pandemia de Covid-19, que volta a dar sinais de avanço no país.

A festa acontecia em um beco na Vila Regente Feijó e reunia 124 pessoas, a maioria sem máscara.

O São Paulo FC comunicou que o jogador Arboleda ficará em isolamento para que seja evitada uma possivel transmissão do coronavírus a outros atletas. Ele também será multado.

Leia a nota emitida pelo clube:

"O São Paulo Futebol Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert Arboleda, nesta madrugada, na Zona Leste, da Capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até termos a convicção de que não se infectou. O jogador será multado, e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas".

Quando questionado na saída da festa sobre sua presença em uma aglomeração, Arboleda declarou: "vocês não sabem nada, vocês só falam por falar".

Depois da repercussão do caso, o atleta se retratou: "gostaria de me desculpar com todos pelo ocorrido nessa madrugada. De forma impulsiva, tomei uma decisão que sei não ser a melhor. Claro que tenho noção da gravidade da pandemia de covid19 no Brasil, assim como em meu país natal, o Equador, e reitero que tomei uma decisão errada e impulsiva em comparecer ao local, mesmo que tenha tomado todas as precauções necessárias e usado máscara o tempo todo. Peço desculpas a todos que desapontei com essa ação, e reafirmo que, na saída do local, eu obviamente não quis menosprezar a pandemia no país, apenas queria afastar o repórter que estava me perseguindo. Novamente, desculpe a todos que tenha prejudicado com essas ações e aguardo as consequências desse ato, e espero que em breve possamos todos sair juntos desse momento difícil que vivemos".

