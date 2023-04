Argentina volta ao topo do ranking da Fifa

Apoie o 247

247 - A Argentina voltou nesta quinta-feira (6), a ocupar o primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), desbancando o Brasil na última classificação divulgada pela entidade.

A combinação das vitórias dos argentinos contra Panamá e Curaçao, por dois a zero e sete a zero respectivamente e a derrota do Brasil para o Marrocos foram suficientes para que a seleção dirigida por Lionel Scaloni avançasse ao primeiro lugar.

O Brasil caiu para o terceiro lugar, sendo desbancado também pela seleção francesa, vice-campeã da última Copa do Mundo.

As demais posições dos 10 primeiros no ranking permanecem as mesmas. A Bélgica é a quarta, seguida pela Inglaterra, Holanda, Croácia, Itália, Portugal e Espanha.

O próximo ranking da Fifa será publicado em julho.

