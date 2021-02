Argentino Hernán Crespo assina com o São Paulo e é o novo treinador do clube

247 - O técnico argentino Hernán Crespo, 45 anos, assinou contrato para ser o novo técnico do São Paulo, após a demissão de Fernando Diniz na reta final do Brasileirão. O contrato será de dois anos. Campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia (ARG) no mês passado, ex-jogador da seleção argentina terá mais cinco profissionais na sua comissão técnica no São Paulo: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan.

Ainda não há previsão de quando Crespo comandará o time em campo porque o processo de mudança de país leva tempo. Neste domingo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o auxiliar e interino Marcos Vizolli comandará o tricolor paulista mais uma vez.

A diretoria do São Paulo vê em Crespo um estilo parecido com o de Fernando Diniz, no sentido de valorizar a saída de bola bem construída, porém com transição mais rápida e correndo menos riscos. O tricolor também identificou no argentino a estratégia de pressionar adversários no campo de ataque.

