Arsenal confirma transferência de Willian para o Corinthians

247 - O Arsenal, da Inglaterra, confirmou em suas redes sociais a transferência do atacante Willian ao Corinthians. O clube inglês desejou boa sorte para o atleta, que terá vínculo com Timão até 2023.

"Ele tinha mais dois anos de contrato, mas depois de discussões positivas e construtivas com ele e sua equipe, ele está de saída para uma nova oportunidade com o Corinthians no Brasil, onde começou sua carreira", diz trecho da nota. "O encerramento do contrato está sujeito ao complemento de processos regulatórios", completa.

Willian deve ser anunciado na quarta-feira (1). Ele é aguardado no Brasil na mesma data.

O Corinthians negocia o patrocínio de uma empresa do ramo digital para bancar os custos do novo contrato, informa o ge.