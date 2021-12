Assessor especial divulga imagem fake de Max Verstappen com camiseta de Bolsonaro

Na imagem original, postada no stories do Instagram de Kelly Piquet, namorada de Verstappen, não há qualquer estampa significativa na camiseta do piloto holandês edit

247 - O tenente Mosart Aragão, assessor especial de Jair Bolsonaro, divulgou em seu Twitter uma imagem editada de Max Verstappen, atual campeão da F1, com uma camiseta de apoio ao chefe de governo brasileiro. Ele deletou a postagem, mas não a tempo de evitar que prints fossem tirados.

Na imagem original, postada no stories do Instagram de Kelly Piquet, namorada de Verstappen, não há qualquer estampa significativa na camiseta do piloto holandês. A foto é de novembro e foi tirada quando Verstappen visitou o ex-piloto da F1 Nelson Piquet, pai de Kelly.

"Max Verstappen, campeão mundial de F1, com a camisa do presidente", dizia a legenda do post enganoso, deletado por Aragão minutos depois de ir ao ar.

Confira:

