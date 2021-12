Associação de Tênis Chinesa protesta contra suspensão de torneios internacionais no país

Apoie o 247

247 - A Associação Chinesa de Tênis expressou nesta quinta-feira (2) sua indignação e firme oposição à decisão da Associação de Tênis Feminino de punir a China, anunciando unilateralmente a suspensão de torneios no país asiático, informa o Global Times .

Nesta quarta-feira (1), a Associação Feminina de Tênis, por meio de seu presidente Steve Simon, anunciou a suspensão da realização de quaisquer torneios organizados pela entidade na China, incluindo Hong Kong.

A punição à China foi anunciada em meio ao polêmico caso envolvendo a tenista Peng Shuai. No início do mês passado, ela acusou o ex-vice-premiê chinês Zhang Gaoli de obrigá-la a fazer sexo.

Para a China o caso estava superado. Em videoconferência com presidente do Comitê Olímpico Internacional, em 21 de novembro, a tenista chinesa desfez os rumores de que estaria sendo perseguida pelo governo chinês, durante conversa por meio de videoconferência com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Peng agradeceu ao COI pela preocupação com seu bem-estar. Ao contrário do que divulgaram veículos da mídia ocidental, a tenista Peng Shuai está "segura e bem", segundo suas próprias palavras e que gostaria de ter sua privacidade respeitada.

Em 23 de novembro, a China pediu o fim do "alarde maldoso" sobre a tenista.

