Atirador do Irã ganha ouro em Tóquio 2020 com recorde olímpico

Yavad Forouqi conquistou a primeira medalha de ouro do Irã nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 edit

247 - Yavad Forouqi conquistou a primeira medalha de ouro do Irã nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com um recorde para a competição, ao vencer a prova da pistola de ar de 10 metros, informa a Prensa Latina.

Forouqi registrou um recorde olímpico de 244,8 pontos, deixando o sérvio Mikec Damir com a prata e o chinês Pang Wei com o bronze. Ele estrelou a estreia da República Islâmica no pódio dos atiradores olímpicos.

Aos 41 anos, chegou à fase final, depois de uma quinta colocação com 580,25 pontos acumulados, mas na rodada decisiva acertou 244,8, seguido por Damir, 237,9, e Wei, 217,6.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.