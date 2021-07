Atletas das Forças Armadas são 30% da delegação brasileira na Olimpíada de Tóquio

247 - Um total de 91 dos 302 atletas do Time Brasil é militar, o que representa 30% da equipe. A proporção nos Jogos de Tóquio é equivalente à participação na Rio-2016, quando, dos 465 membros da delegação brasileira, 145 eram militares em 27 modalidades.

Na Olimpíada de Londres, em 2012, de 259 atletas, 51 eram militares, o que significava 19% da delegação do País à época.

Os militares são integrantes do Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) do Ministério da Defesa, que vão competir em 21 das 46 modalidades do programa olímpico no Japão.

