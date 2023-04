Atlético e América decidem o título estadual com Mineirão lotado

Apoie o 247

247 — A final do Campeonato Mineiro será disputada entre Atlético e América em um Mineirão lotado. O Galo venceu o primeiro jogo e só precisa perder por um gol de diferença para conquistar o título. Já o Coelho precisa vencer por dois gols de vantagem para levantar a taça depois de sete anos.

No primeiro jogo, o Atlético venceu por 3 a 2, com Pavón, Hyoran e Hulk marcando para o Galo e Benítez marcando duas vezes para o América. O Mineirão estará lotado com os ingressos para a torcida do Atlético esgotados rapidamente.

O Atlético teve dias de crise antes da final, com o técnico Eduardo Coudet fazendo reclamações públicas da diretoria e da torcida após a derrota para o Libertad pela Copa Libertadores. No entanto, ele se reuniu com a diretoria, pediu desculpas e garantiu a permanência no Galo. O time terá mudanças na escalação para a final.

O América vem de uma grande vitória na Copa Sul-Americana e busca inspiração para a decisão. Aloísio e Martín Benítez podem ficar fora do confronto devido a lesões.

