Atlético recebe proposta de R$ 1 bilhão de grupo que dirige Manchester City

Metrópoles - Querendo ampliar os seus negócios na América do Sul, o City Football Group, entidade que dirige o Manchester City e diversos outros clubes pelo mundo, fez uma proposta para comprar o Atlético-MG. As informações são do GE.

O valor da proposta seria de R$ 1 bilhão e inclui a aquisição de 51% de um potencial clube-empresa do Atlético-MG, que seria criado sob a estrutura da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A oferta inicial, no entanto, não teria agradado os dirigentes do Galo, que desejam o dobro do oferecido.

