Atual campeão, Nadal sente lesão e é eliminado do Australian Open

247 - Atual campeão do Australian Open, o espanhol Rafael Nadal foi eliminado da competição na segunda rodada, em disputa contra o norte-americano Mackenzie McDonald, número 65 do ranking mundial, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/5.

No final do segundo set, Nadal sentiu uma lesão no quadril. Ele foi atendido em quadra e conseguiu prosseguir no jogo, mas perdeu. McDonald já ganhava a partida quando houve a lesão do espanhol.

"Tentei continuar jogando sem aumentar o dano. Mas só queria terminar a partida", afirmou Nadal, que também elogiou o adversário: "o Mackenzie estava jogando um tênis de alto nível. Fiquei muito tempo lá, lutando, tendo minhas chances, mas ele estava indo bem".

