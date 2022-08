Audi anuncia sua entrada na Fórmula 1

Apoie o 247

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica, 26 Ago (Reuters) - A Audi entrará na Fórmula 1 a partir de 2026 com uma unidade de potência construída na Alemanha sob novos regulamentos, anunciou a marca premium Volkswagen no Grande Prêmio da Bélgica nesta sexta-feira.

A Audi disse que anunciaria até o final do ano com qual equipamento estaria se alinhando. Está em negociações com o Sauber Group, com sede na Suíça, cuja equipe compete sob o nome Alfa Romeo, segundo relatos da Reuters e outros meios de comunicação.

A Fórmula 1 terá uma nova unidade de potência a partir de 2026 com foco na sustentabilidade e em um futuro mais econômico, com o esporte de propriedade da Liberty Media tendo como objetivo ser neutro em carbono até 2030.

"A Fórmula 1 é um palco global para nossa marca e um laboratório de desenvolvimento altamente desafiador", disse o presidente da Audi, Markus Duesmann, em um comunicado que coincidiu com uma entrevista coletiva em Spa-Francorchamps.

"A combinação de alto desempenho e competição é sempre um motor de inovação e transferência de tecnologia em nosso setor. Com as novas regras, agora é o momento certo para nos envolvermos."

As novas regras a partir de 2026 trarão maior eletrificação e uso de combustível sustentável avançado. Os fabricantes de unidades de potência também estarão sujeitos a um limite de custos a partir da próxima temporada.

A unidade de potência da Audi será construída em Neuburg an der Donau, perto da sede da montadora em Ingolstadt, com uma subsidiária separada da Audi Sport sendo fundada para o projeto.

Adam Baker, um veterano do automobilismo e ex-funcionário da FIA da Fórmula 1, será o executivo-chefe do projeto Fórmula 1.

A rival alemã Mercedes constrói sua unidade de potência em Brixworth, no centro da Inglaterra.

A Porsche, outra marca do Grupo Volkswagen, também deve entrar na Fórmula 1 em 2026 em parceria com os atuais líderes do campeonato Red Bull.

