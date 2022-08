Aumenta o número de casos de racismo no futebol brasileiro, mostra relatório

Em 2021, ainda com boa parte da temporada com estádios sem público, o número de casos de racismo no futebol chegou a 64, mostrou o Relatório da Discriminação Racial no Futebol edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Relatório da Discriminação Racial no Futebol de 2021 aponta 64 casos ocorridos no ano passado no País. Nos casos de racismo, a partir de 2017, o número foi de 43 em 2017 para 47 no ano seguinte, depois para 70 em 2019. Em 2020, foram 31. Em 2021, ainda com boa parte da temporada com estádios sem público, o número chegou a 64. As informações foram publicadas nesta terça-feira (23) pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Não podemos esquecer que [2020] foi um ano atípico, com a ocorrência da pandemia e sem a frequência de torcedores nos estádios. Assim, destacamos a existência de um número elevado de atos discriminatórios", disse o relatório.

Os incidentes de LGBTfobia foram 10 em 2017, 5 em 2018, 20 no ano seguinte, 14 em 2020 e 24 em 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os casos de machismo foram 5 em 2017, 18 um ano depois, 29 em 2019, 12 em 2020 e 15 em 2021. Os números de xenofobia foram 4 (2017), 7 (2018), 3 (2019), 4 (2020) e 6 (2021).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.