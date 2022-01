Autoridades de Pequim dizem que capital está ponta para os Jogos de Inverno

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando menos de um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, amplamente e carinhosamente conhecidos como Jogos de Pequim 2022, a cidade-sede mostra ao mundo sua confiança e prontidão, destaca reportagem do Global Times.

Pequim foi totalmente preparada em todas as áreas, incluindo a construção de instalações e outras infraestruturas, o sistema de garantia de serviço, os preparativos para a sustentabilidade e a prevenção e controle da epidemia de Covid-19, de acordo com o porta-voz dos Jogos de Pequim 2022.

Por mais desafiador que seja hospedar um evento internacional como esse no atual estado do mundo, Pequim manteve sua confiança diante dos ruídos do mundo exterior e do vírus mutante por meio de preparativos minuciosos, disseram os porta-vozes dos Jogos.

PUBLICIDADE

Assim como o presidente chinês Xi Jinping disse em seu discurso de Ano Novo, "o mundo está voltando seus olhos para a China, e a China está pronta".

Xi inspeciona locais e encontra atletas

PUBLICIDADE

Um mês antes da cerimônia de abertura dos Jogos, Xi inspecionou os preparativos para os Jogos na terça-feira.

Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, estendeu saudações de Ano Novo aos atletas, treinadores, voluntários e representantes das equipes de operação, da mídia e da equipe de pesquisa científica durante sua visita de inspeção.

PUBLICIDADE