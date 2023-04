Bahia conquista pela 50ª vez o título de campeão estadual

Apoie o 247

247 - O Bahia conquistou o 50° título do Campeonato Baiano da sua história. Neste domingo (2), o Tricolor de Aço venceu o Jacuipense por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo segundo jogo da final. Com gols de Everaldo, Cauly e Jacaré, ambos no segundo tempo, o Bahia fez 4 a 1 no placar agregado.

O Bahia conquistou o Baianão 2023 após vencer nove partidas, empatar uma e perder três. O Tricolor ainda fez 20 gols e sofreu outros 12.

