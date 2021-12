Band escala Datena e o corinthiano Neto para narrar o Mundial e palmeirenses se revoltam

A escolha do narrador e do apresentador para cobri os jogos do Mundial de Clubes não agradou os torcedores do Verdão edit

247 - A Band definiu que José Luiz Datena será o narrador do Mundial de Clubes, acompanhando pelos comentários do Craque Neto, ex-jogador do Corinthias que trabalha na emissora. A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do 'R7'.

A torcida palmeirense, no entanto, não gostou e as redes sociais foram inundadas de críticas demonstrando que além de não prestigiarem o trabalho de Datena como narrador, muitos torcedores se recusam a assistir jogos com comentários de Neto, que foi ídolo no Corinthians, arquirrival do Palmeiras.

A Band comprou os direitos de transmitir de forma exclusiva o torneio que será realizado em fevereiro de 2022 nos Emirados Árabes Unidos e que terá o Palmeiras como seu representante brasileiro.

Pô BAND.... Datena e Neto na Final do Mundial, não dá.... perdeu um expectador. Vou de TV fechada. — Buzo S.E.P (@BuzoSEP) December 22, 2021

Começar o dia sabendo que quem vai narrar o Mundial é o Datena com comentários do Neto



Se era pra fazer isso, deixava com a Globo mesmo — CenTRIal do Palmeiras (@CentralDaSEP) December 22, 2021

É lamentável a Band colocar Datena e Neto na transmissão do Mundial



Serei obrigado a comprar 5 passagens pra Abu Dhabi e ir com a minha família — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) December 22, 2021

