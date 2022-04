Banidos por serem russos: as estrelas do tênis que devem ficar de fora de Wimbledon

Apoie o 247

ICL

Do RT - A decisão de banir jogadores russos e bielorrussos do Wimbledon deste verão foi recebida com uma reação negativa de nomes como o número um do mundo Novak Djokovic e os organizadores da turnê ATP e WTA.

O All England Lawn Tennis Club (AELTC) diz que não quer que competidores da Rússia e da Bielorrússia desçam no SW19 por medo de supostamente entregar ao "regime russo" algo como um golpe.

Essa lógica foi questionada e os organizadores do lendário espetáculo da quadra de grama ainda podem se ver sujeitos a medidas de retaliação por parte da ATP e da WTA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas se os ternos de Wimbledon permanecerem firmes em sua proibição, eles privarão os torcedores de uma série de grandes talentos do tênis quando a final de junho começar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aqui estão alguns dos jogadores russos e bielorrussos que ficarão de fora devido à sua nacionalidade.

Daniel Medvedev

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medvedev é o maior nome que estaria ausente de Wimbledon neste verão.

O russo surgiu para quebrar o domínio dos 'Três Grandes' no topo do jogo masculino, usurpando brevemente Novak Djokovic no topo do ranking da ATP no início deste ano.

Atualmente na segunda posição do mundo, o jogador de 26 anos está se recuperando de uma operação de hérnia que pode tirá-lo do Aberto da França no final de maio – onde russos e bielorrussos estão livres para competir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atual campeão do US Open confirmou sua participação no evento ATP de grama no Libema Open, na Holanda , em 4 de junho – um torneio que normalmente serviria como aquecimento para Wimbledon.

O especialista em quadra dura Medvedev não é conhecido por suas proezas na grama e o mais longe que ele foi no Grand Slam de Londres foi uma aparição na quarta rodada no ano passado.

O grande russo esteve envolvido em um incidente infame no torneio em 2017, quando jogou moedas na cadeira do árbitro após uma derrota na segunda rodada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ganhando ou perdendo, Medvedev é invariavelmente divertido – e Wimbledon será ainda mais pobre por sua ausência este ano.

Andrey Rublev

O russo número oito do mundo, Rublev, acabou de conquistar o título no Aberto da Sérvia, onde derrotou o herói da casa Djokovic na final.

O jogador de 24 anos se estabeleceu no top 10 masculino, recuperando-se de lesões persistentes no início de sua carreira, em meio a temores de que ele não seria capaz de fazer valer seus talentos evidentes.

A estrela ruiva possui 11 títulos ATP no total – incluindo três apenas nesta temporada – e foi a melhor campanha da carreira para a quarta rodada de Wimbledon no ano passado.

Rublev tem sido vocal em sua oposição à proibição , chamando-a de “discriminação” e “ilógica”.

“Dar todo o prêmio em dinheiro teria um efeito mais positivo para a ajuda humanitária, para as famílias que estão sofrendo, para as crianças que estão sofrendo”, disse Rublev.

“Acho que isso faria alguma coisa. O tênis será, nesse caso, o primeiro e único esporte que doará essa quantia em dinheiro e será Wimbledon, para que eles levem toda a glória”.

No início do conflito com a Ucrânia, Rublev ganhou as manchetes quando rabiscou 'Sem guerra, por favor' na lente da câmera no Campeonato de Tênis de Dubai.

Isso não será suficiente para os legisladores na final do tênis de grama.

Karen Khachanov

Khachanov foi até as oitavas de final em Wimbledon na última rodada – sua melhor corrida conjunta em um Grand Slam – e também criticou as ações do All England Club em ostracizar os russos.

“Para mim, é um dos torneios mais bonitos do mundo… Tive uma boa temporada lá no ano passado – joguei as quartas de final… Estou muito triste que a decisão tenha sido tomada”, disse o jogador de 25 anos.

Khachanov está atualmente classificado como número 26 do mundo, mas subiu até o oitavo.

Ele é o vencedor de quatro títulos da ATP e conquistou uma medalha de prata olímpica nos Jogos de Tóquio no verão passado.

É improvável que este verão seja tão bem-sucedido quanto ele fica de fora de Wimbledon e do rico prêmio em dinheiro oferecido.

Aslan Karatsev

Karatsev, de 28 anos, teve um início tardio em sua carreira, mas explodiu em cena com sua extraordinária corrida até as semifinais do Aberto da Austrália do ano passado, depois de sair da classificação no que foi sua primeira aparição no Grand Slam.

Ele perdeu para o eventual vencedor Novak Djokovic, mas chegou ao número 14 do mundo no período seguinte.

Karatsev conquistou três títulos da ATP, inclusive em Sydney no início deste ano. Ele não caiu fora das 50 maiores estrelas masculinas do mundo desde seu heroísmo no Aberto da Austrália, e atualmente reside no número 33.

Ele também tem uma medalha de prata olímpica em seu nome nas duplas mistas, conquistada ao lado de Elena Vesnina em Tóquio.

Junto com Medvedev e Khachanov, Karatsev também ajudou a Rússia a conquistar a Copa Davis no ano passado.

A estrela nascida em Vladikavkaz não passou da primeira rodada de Wimbledon da temporada passada, mas será privada da chance de melhorar essa exibição neste verão.

Ilya Ivashka

O único nome masculino da Bielorrússia em nossa lista, Ivashka ocupa o 48º lugar no ranking de simples da ATP.

O nativo de Minsk, de 28 anos, conquistou um título solitário da turnê sênior nas quadras duras do Winston-Salem Open, nos EUA, na última temporada.

Ivashka voltou a entrar no top 100 do mundo em maio do ano passado e permaneceu lá desde então.

Em termos de Grand Slam, a estrela de 1,80 m desfrutou da melhor corrida da carreira em Wimbledon no ano passado, quando foi até a quarta rodada antes de cair para o eventual finalista Matteo Berrettini, da Itália.

Aryna Sabalenka

A grande rebatedora bielorrussa Sabalenka é a ás feminina mais bem classificada a sofrer por causa das sanções do Reino Unido.

A jogadora nascida em Minsk é a quarta do mundo e acumulou 10 títulos WTA em sua carreira florescente.

Sabalenka foi até as semifinais de Wimbledon no ano passado antes de perder para a estrela tcheca Karolina Pliskova. Esse é o melhor desempenho da carreira do jogador de 23 anos, que também chegou às quartas de final do Aberto dos EUA.

A poderosa bielorrussa tem consideráveis ​​​​talentos de duplas como outra sequência de sua raquete, conquistando títulos de Grand Slam ao lado da belga Elise Mertens no Aberto dos EUA em 2019 e no Aberto da Austrália em 2021.

Tal é a maestria de Sabalenka nas duplas, ela foi classificada como número um do mundo de duplas em fevereiro do ano passado.

As quadras de grama de Wimbledon, sem dúvida, sentirão falta de sua presença imponente neste verão.

Vitória Azarenka

Antes de Sabalenka chegar ao topo do tênis feminino da Bielorrússia, a compatriota Azarenka governava o poleiro.

Agora com 32 anos, Azarenka está entre as estrelas femininas mais brilhantes do esporte na última década.

Azarenka é bicampeã do Grand Slam no Aberto da Austrália e chegou à final do Aberto dos EUA em três ocasiões, embora tenha perdido o título em todas as ocasiões.

Ela fez aparições sucessivas nas semifinais de Wimbledon em 2012 e 2013, que marcaram sua melhor exibição na SW19.

A estrela nascida em Minsk subiu ao primeiro lugar do mundo feminino em 2012 e passou um total de 51 semanas no topo do ranking.

Atualmente número 17 do mundo, os retornos têm sido mais modestos para a mãe de um filho nas últimas temporadas. No final de março, Azarenka anunciou que faria uma pausa no tênis depois de se aposentar sem cerimônia contra a rival tcheca Linda Fruhvirtova, de 16 anos, no Miami Open.

Azarenka explicou mais tarde que “as últimas semanas foram extremamente estressantes na minha vida pessoal”, embora qualquer retorno agora tenha que excluir Wimbledon.

Anastasia Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova, 30, é a maior estrela feminina atual da Rússia.

Veterana da turnê WTA, ela fez sua primeira aparição na final do Grand Slam na temporada passada no Aberto da França, perdendo uma dura batalha contra a tcheca Barbora Krejcikova.

Pavlyuchenkova tem 12 títulos de carreira na WTA e conquistou o ouro olímpico de duplas mistas ao lado de Andrey Rublev nos Jogos de Tóquio no verão passado.

Pavlyuchenkova chegou às oitavas de final de Wimbledon em 2014, mas só chegou à terceira rodada em aparições subsequentes na grama do All England Club.

Atualmente, ela é a número 15 do mundo, o que não está muito longe de sua classificação mais alta de 11.

Quando as tensões eclodiram com a Ucrânia, Pavlyuchenkova emitiu uma mensagem de “não guerra” nas redes sociais e mais tarde fez uma aparição na CNN enquanto pedia paz.

Mesmo declarações como essa não parecem ser suficientes para os chefes de Wimbledon concederem entrada aos russos.

Anastasia Potapova

A jovem russa Potapova acaba de provar o primeiro grande sucesso de sua carreira sênior, conquistando o título no Campeonato de Tênis BNP Paribas em Istambul ao derrotar a também russa Veronika Kudermetova na final.

Foi um grande avanço para Potapova, de 21 anos, que ocupa a 78ª posição do mundo.

Ser barrada em Wimbledon privará Potapova de um retorno ao local quando conquistou a glória do Grand Slam como júnior, conquistando o título feminino em 2016, quando derrotou a ucraniana Dayana Yastremska na final.

O craque loiro nascido em Saratov ainda precisa ir além da segunda rodada nas classificações seniores em Wimbledon, mas não terá a chance de corrigir isso por pelo menos mais um ano.

Veronika Kudermetova

Kudermatova foi derrotada pela compatriota Potapova na final na Turquia no fim de semana, mas até agora fez mais incursões na turnê sênior do que sua compatriota mais jovem.

Kudermetova chegou ao número 22 do mundo no ranking de simples da WTA e possui um título de turnê conquistado no Charleston Open nos EUA no ano passado.

Uma excelente jogadora de duplas, Kudermetova, de 25 anos, chegou à final de duplas femininas de Wimbledon ao lado da também russa Elena Vesnina na última temporada, mas a dupla foi derrotada por Elise Mertens e Hsieh Su-wei.

Kudermetova é a número quatro do mundo em duplas femininas e tem três títulos de duplas na carreira da WTA em seu nome.

Como seus compatriotas, ela será uma ausência forçada da grama verde do All England Club em junho.

Daria Kasatkina

Kasatkina, de 24 anos, é uma figura popular entre os fãs de tênis russos e subiu ao 10º lugar do mundo em 2018.

A estrela de cabelos escuros é outra ex-sensação júnior russa e conquistou o título feminino no Aberto da França em 2014.

Vindo da famosa região automobilística de Togliatty, Kasatkina tem se destacado nas categorias de base, incluindo as quartas de final do Aberto dos EUA e Wimbledon em 2018.

Seu último título da turnê WTA veio no Phillip Island Trophy em Melbourne no início do ano passado, que é um dos quatro triunfos seniores em seu nome.

Kasatkina atualmente ocupa a 23ª posição do mundo e, infelizmente para seus fãs, ela terá que ficar sem uma aparição em Wimbledon este ano, a menos que as autoridades revertam sua posição.

Liudmila Samsonova

Logo abaixo das compatriotas Kasatkina e Kudermetova no ranking da WTA está Samsonova, de 23 anos.

A estrela em ascensão recentemente empurrou o implacável número um do mundo Iga Swiatek até a semifinal do Porsche Grand Prix em Stuttgart.

O craque nascido em Murmansk conquistou um título inaugural do WTA Tour no Aberto da Alemanha de 2021. Formada em Roma e fluente em italiano depois de se mudar com os pais para o país quando era bebê, Samsonova já representou a Itália, mas mudou para a Rússia a partir de 2019.

Samsonova se inspirou ao ajudar a equipe russa a conquistar o primeiro título da Fed Cup (Billie Jean King Cup) em mais de uma década em Praga em novembro passado, ao lado dos companheiros de equipe Pavlyuchenkova, Kasatkina, Kudermatova e Ekaterina Alexandrova (mencionadas abaixo).

A melhor corrida de Grand Slam de Samsonova até hoje aconteceu em Wimbledon do ano passado, onde ela chegou à quarta rodada.

Uma proibição significa que uma repetição não estará nos cartões para o número 26 do mundo este ano.

Ekaterina Alexandrova

Alexandrova é outra das 50 mulheres russas mais talentosas que não poderá agraciar a grama de Wimbledon.

A nativa de Chelyabinsk conquistou um título do WTA Tour em Shenzhen, China, em 2020 – que até hoje continua sendo seu maior sucesso.

Alexandrova foi classificada como número 25 do mundo, mas atualmente está em um 45º mais modesto.

A jovem de 27 anos tem um título de duplas WTA em seu nome, conquistado com Vera Zvonareva em Budapeste em 2019, bem como o famoso triunfo da equipe no ano passado com a Rússia na Billie Jean King Cup.

Alexandrova chegou à segunda rodada do simples feminino de Wimbledon duas vezes, incluindo a última temporada.

Aliaksandra Sasnovitch

O terceiro nome bielorrusso em nossa lista feminina é Sasnovich, atualmente 50º nas classificações de simples da WTA.

O nativo de Minsk, 28, ainda não ganhou um título do WTA Tour, mas ainda acumulou mais de US $ 4 milhões em prêmios em dinheiro ao longo dos anos.

A melhor corrida de Grand Slam de Sasnovich até hoje aconteceu em Wimbledon em 2018, quando ela chegou às oitavas de final.

No nível de duplas, a bielorrussa chegou às semifinais do Aberto dos EUA em 2019 ao lado de Viktoria Kuzmova, da República Tcheca, antes de cair para a compatriota Azarenka e seu parceiro Ash Barty, da Austrália.

Não haverá sucesso de simples ou duplas em Wimbledon este ano se Sasnovich e seus compatriotas ficarem de fora.

Anna Kalinskaya

O russo Kalinskaya, 23, é outro nome que ainda não conquistou um título de simples do WTA Tour, mas possui um hat-trick de coroas de duplas.

A estrela nascida em Moscou entrou no top 100 do mundo em 2019 e naquele ano ganhou um grande escalpo ao derrotar o ex-campeão Sloane Stephens na primeira rodada do Aberto dos EUA.

Kalinskaya também ganhou as manchetes por um suposto antigo romance com o bad boy do tênis australiano Nick Kyrgios.

Kalinskaya nunca foi além da primeira rodada de simples de Wimbledon em duas tentativas na chave principal. Do jeito que as coisas estão, ela não terá a chance de melhorar isso em 2022.

Varvara Gracheva

Completando nossa lista está o jovem russo Gracheva, que com apenas 21 anos de idade já fez uma trajetória ascendente constante nos escalões seniores.

A estrela nascida em Moscou está sediada na França, treinando ao lado da estrela masculina russa Daniil Medvedev.

Gracheva chegou às semifinais no Chicago Open no ano passado, vencendo o primeiro set contra a veterana francesa Alize Cornet, antes de perder os dois seguintes.

Gracheva começou a fazer incursões em Grand Slams, chegando à terceira rodada do US Open duas vezes e progredindo para a mesma etapa em Roland-Garros na temporada passada.

Seu progresso no Grand Slam parece estar parado com a não admissão de russos em Wimbledon neste verão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE