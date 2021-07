Barcelona e Neymar põem fim à batalha judicial "de forma amigável"

Reuters - O Barcelona disse nesta segunda-feira (26) que chegou a um acordo extrajudicial "amigável" para encerrar suas disputas legais com o atacante Neymar, que saiu do Barça para jogar no Paris St-Germain em 2017.

O caso gira em torno de um bônus que Neymar disse não ter recebido como parte de um contrato que ele assinou em outubro de 2016, antes de sua transferência para o clube parisiense que atingiu o valor recorde de 222 milhões de euros.

Neymar processou o clube catalão em 46,3 milhões de euros, e a equipe o processou de volta por quebra de contrato.

Um juiz do Barcelona ficou ao lado do clube, condenando Neymar em junho do ano passado a pagar ao time do Camp Nou 6,7 milhões de euros.

A imprensa espanhola disse que Neymar recorreu, iniciando um novo processo contra o Barça. Ações que agora foram anuladas.

O Barcelona disse em um comunicado que três ações trabalhistas e uma ação civil foram "encerradas fora do tribunal, de forma amigável".

