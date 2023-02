Bebeto será secretário de Eduardo Paes e vai cuidar do legado olímpico na cidade

Prefeitura do Rio administra a Arena Carioca 3, a Via Olímpica e tenta controlar também o Velódromo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nome histórico da seleção brasileira, Bebeto (PSD) será secretário do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e assumirá a secretaria - a ser criada - que cuidará do legado olímpico na cidade.

"A prefeitura administra a Arena Carioca 3 — que está sendo transformada em escola —, o calçadão dentro do parque, conhecido como Via Olímpica, e desde maio do ano passado passou a administrar o Velódromo, que estava sob responsabilidade do governo federal", explica o jornal O Globo.

Em 2022, Bebeto tentou se eleger deputado federal, mas não conseguiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.