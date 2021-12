Benfica nega "sim" de Jorge Jesus ao Flamengo: "informações falsas"

Apoie o 247

247 - O Benfica negou o suposto "sim" do treinador Jorge Jesus para retornar ao Flamengo, em nota oficial do clube português, intitulada "Informações falsas na CNN Portugal".

"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a liberação da sua equipe técnica mediante entendimento entre os clubes", diz o primeiro trecho do comunicado.

O clube ressalta que Jorge Jesus está sob vínculo do contrato e "focado nos objetivos desportivos", alegando que uma vontade de voltar ao Brasil seria "falsa e descabida". Por fim, acusa a CNN de "disseminar informações falsas e já desmentidas pelo próprio representante do Flamengo" antes do clássico contra o Porto.

