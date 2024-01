Bia Haddad bate promessa russa e vai à 3ª fase em Melbourne

Apoie o 247

247 - Beatriz Haddad Maia, pela primeira vez na carreira, está classificada para a terceira rodada do Australian Open. A brasileira quebrou seu tabu pessoal nesta quarta-feira, ao superar a russa Alina Korneeva, de 16 anos, na Rod Laver Arena, a quadra central do torneio, por 6/1 e 6/2. As informações são do jornalista Alexandre Cossenza, em sua coluna no UOL.

“Em suas quatro participações anteriores na chave principal em Melbourne, a brasileira de 27 anos, atual número 12 do mundo, havia alcançado a segunda rodada três vezes, mas somava três reveses nessa fase. Agora, Bia será favorita para alcançar as oitavas, já que sua próxima rival será a pouco conhecida Maria Timofeeva, de 20 anos, número 170 do mundo. A russa surpreendeu nesta quarta e eliminou a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki por 1/6, 6/4 e 6/1”, explica o jornalista.

