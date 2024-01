Bia Haddad estreia com vitória no Australian Open

Apoie o 247

247 - A brasileira Beatriz Haddad Maia fez sua estreia nesta segunda-feira (15) no Australian Open e começou com o pé direito: ela superou a tcheca Linda Fruhvirtová por dois sets a um por (6/2, 3/6 e 6/2).

Bia Haddad tem cinco participações na chave principal do evento e pela quarta vez passa para a segunda rodada. Atualmente ela é a número 12 do mundo.

A brasileira enfrentará agora a jovem russa Alina Korneeva, de 16 anos. A ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki pode encontrar Bia Haddad na terceira rodada.

