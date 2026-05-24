Bia Haddad perde de virada e deixa Roland Garros

247 - A brasileira Bia Haddad foi eliminada logo na primeira rodada de Roland Garros após perder de virada para a britânica Francesca Jones, em uma partida marcada por início dominante da tenista do Brasil, queda de rendimento e erros decisivos no saibro francês.

Bia Haddad, atual número 105 do ranking mundial, começou a partida com ampla superioridade e fechou o primeiro set por 6/1, em uma atuação que indicava um caminho favorável na estreia em Paris. A sequência do confronto, porém, mudou completamente, e Francesca Jones reagiu para vencer por 1/6, 7/6 (4) e 6/2.

A eliminação aprofunda uma temporada difícil para a brasileira. Segundo os dados da partida, Bia chegou à 16ª derrota em 19 jogos disputados no ano. Em 2026, ela conseguiu avançar além da estreia em apenas três torneios, desempenho que reforça o momento de instabilidade no circuito.

No primeiro set, Bia impôs ritmo forte desde os games iniciais. Mais agressiva e consistente, controlou as trocas de bola e aproveitou as oportunidades para abrir vantagem. A parcial de 6/1 refletiu a superioridade da brasileira naquele momento do duelo.

O cenário começou a se alterar no segundo set. Bia chegou a ter vantagem, mas não conseguiu sustentar a quebra de serviço até o fim. Francesca Jones recuperou terreno, devolveu a quebra e levou a parcial para o tie-break. Antes disso, a brasileira ainda salvou um set point no 12º game, mantendo-se viva na disputa.

No desempate, Jones largou melhor e abriu vantagem rapidamente. Bia tentou reagir, mas os erros não forçados em pontos importantes pesaram. A britânica aproveitou a oscilação da brasileira e fechou o tie-break em 7/4, igualando a partida e levando a decisão para o terceiro set.

A pausa antes da parcial final pareceu inicialmente ajudar Bia Haddad. A brasileira voltou mais focada, conseguiu uma quebra logo no primeiro game e abriu 2 a 0, retomando por alguns minutos o controle emocional e técnico do confronto. A vantagem, no entanto, durou pouco.

Com nova queda de consistência nos golpes, Bia permitiu a reação de Jones. Uma dupla falta da brasileira ajudou a britânica a empatar o set, recolocando pressão sobre o saque de Bia. Mesmo após perder a vantagem, a brasileira ainda teve chances de se recuperar no game seguinte, mas desperdiçou oportunidades em meio a bolas fora e decisões imprecisas.

O momento mais delicado veio na parte decisiva do terceiro set. Bia teve o serviço quebrado sem conseguir marcar ponto no game, em uma sequência que abriu caminho para Jones assumir o controle definitivo da partida. A britânica confirmou a vantagem, fez 5/2 e deixou a brasileira em situação crítica.

No último game, Bia voltou a cometer erros no saque e não conseguiu impedir o fechamento da partida. Francesca Jones aproveitou as falhas, confirmou a virada e avançou em Roland Garros, enquanto a brasileira se despediu precocemente do torneio francês.