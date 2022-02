Biógrafo de Djokovic diz que atleta vai se vacinar contra a Covid-19

Apoie o 247

ICL

247 - Após toda a polêmica envolvendo a não vacinação do tenista sérvio Novak Djokovic, que culminou na deportação do atleta da Austrália, onde participaria do Australian Open, o biógrafo do jogador, Daniel Muksch, afirmou que ele irá sim se vacinar contra a Covid-19.

De acordo com Muksch, o 21º título de Grand Slam no Aberto da Austrália de Rafael Nadal servirá como impulso para o sérvio. "Pelo que eu ouço de seu entorno, acredito que ele está para se vacinar. Talvez a final em Melbourne tenha contribuído para isso. Os 21 títulos de Rafael Nadal estão o impulsionando nesse sentido", falou Muksch ao jornal "Heute".

Com a vitória de Nadal, Djokovic e Roger Federer ficaram para trás na contagem de títulos. Além disso, sem a vacinação, o sérvio pode voltar a ser barrado em outros eventos esportivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE