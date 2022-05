Boca Juniors multado em US$ 30 mil por causa de racismo de torcedor

Apoie o 247

Metrópoles - Sabe aquele torcedor do Boca que foi preso por racismo, no jogo do dia 26 de abril, contra o Corinthians? Ele causou um prejuízo de US$ 30 mil ao time argentino, cerca de R$ 144 mil, em punição imposta pela Conmebol.

Mas tem detalhes intrigantes nessa decisão anunciada pela entidade sul-americana: os US$ 30 mil representam apenas 60% do valor cobrado ao Corinthians (US$ 50 mil) por, nesse mesmo jogo, exibir no estádio anúncios que não fazem parte do pacote publicitário da Conmebol.

