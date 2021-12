Boicote de alguns poucos países não afetará o sucesso das Olimpíadas de Inverno de Pequim, diz mídia chinesa

A presença ou ausência de autoridades de determinados países não afetará em nada o sucesso do evento edit

Rádio Internacional da China - Recentemente, alguns países como EUA e Reino Unido proclamaram que não enviarão autoridades aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Como a China não lhes enviou convites, a presença ou ausência desses funcionários oficiais não afetará em nada o sucesso do evento.

A Carta Olímpica segue claramente o princípio de “neutralidade política esportiva”. Atualmente, alguns países politizam o esporte por causa de preconceitos ideológicos, violando o espírito olímpico e prejudicando o interesse de todos os atletas, incluindo seus próprios. Essa conduta recebeu a oposição de toda a comunidade internacional. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, alertou: “A politização ameaçará gravemente o futuro dos Jogos Olímpicos.”

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim não servirão como palco de show para os políticos, mas será uma festa para os atletas e amantes de esportes de neve e gelo de todo o mundo. O “barulho” de alguns países não afetará a expectativa do mundo pelo evento.

Em uma declaração publicada no dia 11, o COI opõe-se firmemente à ação de politizar as Olimpíadas e o esporte e saúda a resolução da Assembleia Geral da ONU sobre a trégua durante os Jogos Olímpicos, proposta por 173 países, o que reflete o firme apoio dos membros das Nações Unidas aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Até o momento, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente russo, Vladimir Putin, já confirmaram presença na abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Segundo a Chancelaria chinesa, chefes de Estado, dirigentes governamentais e membros da família real de outros países também já se increveram para participar do evento. Coreia do Sul, África do Sul e Venezuela apoiaram abertamente Pequim e a Comissão Europeia também declarou que a plataforma olímpica não deve servir como propaganda política. A Rússia afirmou que enviará uma grande delegação de 450 integrantes, incluindo 216 atletas a Pequim.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, além de ser uma festa esportiva, simboliza também o desejo mundial pela união, paz e amizade. Daqui a 50 dias, Pequim certamente oferecerá ao mundo um evento olímpico seguro e magnífico!

