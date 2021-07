Bolsonarista Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo

Informação foi confirmada com uma publicação no perfil do clube no Twitter edit

Igor Santos, Agência Brasil - No começo da noite deste sábado (10), o Flamengo oficializou a contratação de Renato Gaúcho para ser o novo treinador da equipe. A informação, que já vinha sendo especulada, foi confirmada com uma publicação no perfil do clube no Twitter.

Renato Gaúcho chega para substituir Rogério Ceni, demitido nesta madrugada, após uma sequência de maus resultados. Renato, que fechou contrato até dezembro deste ano, deve dirigir o Flamengo durante a semana, no confronto contra o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Copa Libertadores.

Renato Gaúcho treinará pela primeira vez na carreira o clube que defendeu em três diferentes momentos como jogador. Ele havia deixado o Grêmio em abril, após um longo e vitorioso trabalho na equipe de Porto Alegre. Em quatro anos e sete meses à frente do Tricolor, ele conquistou sete títulos, incluindo a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017.

No momento, Renato Gaúcho assume uma equipe que busca reencontrar os bons resultados. Atual bicampeão brasileiro, o Rubro-Negro já foi derrotado quatro vezes nas oito primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, técnico que comandou o time na conquista do Brasileirão de 2020, deixou a equipe com um retrospecto de 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

O Flamengo entra em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro para encarar a Chapecoense, no Maracanã. O time deverá ser dirigido pelo auxiliar Mauricio Souza.

