Bolsonaro encontra ex-jogador Léo Moura, que recebeu R$ 41,6 milhões por meio do orçamento secreto

247 - Após ser revelado que o empresário bolsonarista e ex-jogador do Flamengo Leonardo da Silva Moura, mais conhecido como Léo Moura, foi o campeão de recursos repassados pela Secretaria Especial do Esporte do governo federal para o instituto que administra via orçamento secreto, Jair Bolsonaro se encontrou, na última sexta-feira (14), com o ex-jogador.

A Organização Não Governamental (ONG) que leva o nome do atleta recebeu R$ 41,6 milhões do governo federal nos últimos dois anos.

O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional de Macapá, onde Bolsonaro cumpriu agenda, e foram registrados por diversas postagens divulgadas neste sábado (15) pelo Instagram do chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Júnior.

