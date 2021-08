Bolsonaro recebe apoiador Maurício Souza, do vôlei

247 - Jair Bolsonaro se reuniu fora da agenda com o jogador de vôlei bolsonarista Maurício Souza, da seleção brasileira, nesta terça-feira (24). O central apoia Bolsonaro publicamente, inclusive durante os Jogos de Tóquio, quando fez diversos elogios ao presidente e disparou um meme homofóbico.

A postagem em questão dizia: “Sou do tempo que fumar era bonito e dar a bunda era feio! Hoje fumar é feio e dar a bunda é bonito! Sorte a minha ser velho”.

Eduardo Bolsonaro também estava presente no encontro, e foi presenteado com uma camisa da seleção olímpica. O atleta postou as fotos do encontro nas redes sociais. Ele foi elogiado por Wallace Souza, companheiro de seleção.

“Só reforçou o que eu achava deles, pessoas como a gente, impressionante a humildade”, afirmou. (Com informações da Folha de S.Paulo).

