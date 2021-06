Bomba Patch protesta contra realização da Copa América 2021 no Brasil

A equipe de um dos jogos mais populares do país mostrou ser contra a realização da competição no Brasil em meio à pandemia edit

Metrópoles - A polêmica decisão do governo federal em aceitar que a Copa América 2021 fosse realizada no Brasil repercutiu em diversos setores da sociedade. Até mesmo os idealizadores de um dos jogos de videogame mais populares do país, o Bomba Patch, se pronunciaram sobre o assunto e pediram o cancelamento da competição.

“Atenção. Apoiamos o cancelamento da Copa América em qualquer país, principalmente no Brasil”, disse o comunicado publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (31/5), criticando a realização do torneio em meio à pandemia de Covid-19.

Confira a reportagem completa no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.