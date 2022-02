Boris Johnson diz ser inconcebível final da Liga dos Campeões na Rússia dada a situação política na Ucrânia

Apoie o 247

LONDRES, 22 Fev (Reuters) - A Rússia não deveria ter permissão para sediar eventos de futebol como a final da Liga dos Campeões depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson nesta terça-feira.

A Grã-Bretanha disse que discutirá o local da final da Liga dos Campeões, programada para maio em São Petersburgo, com os órgãos competentes.

Questionado se ele pressionaria para que a final da Liga dos Campeões fosse adiada, Johnson disse aos legisladores: "Acho inconcebível que grandes torneios internacionais de futebol possam ocorrer na Rússia após... a invasão de um país soberano".

Nadine Dorries, ministra do Esporte da Grã-Bretanha, disse que a Grã-Bretanha levantaria a questão com as autoridades do futebol.

"Tenho sérias preocupações sobre os eventos esportivos que serão realizados na Rússia, como a final da Liga dos Campeões, e discutirei com os órgãos governamentais relevantes", disse Dorries em um tweet.

"Não permitiremos que o presidente Putin explore eventos no cenário mundial para legitimar sua invasão ilegal da Ucrânia".

A Uefa disse que está monitorando de perto a situação.

"Em relação à final da UEFA Champions League de 2022 em São Petersburgo, a Uefa está monitorando constante e de perto a situação e qualquer decisão será tomada no devido tempo, se necessário", disse a Uefa à Reuters em comunicado.

A final de 2021, que viu o Chelsea derrotar o Manchester City, também da Premier League inglesa, também estava marcada para ser disputada em São Petersburgo, mas acabou se mudando para o Porto devido às restrições de viagem do COVID-19.

