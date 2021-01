Botafogo libera Engenhão e sedes para vacinação contra Covid-19

Agência Brasil - Assim como Corinthians e São Paulo disponiblizaram seus estádios para a campanha de vacinação na capital paulista, hoje (14) foi a vez de o Botafogo oferecer o Nilton Santos - popularmente chamado de Engenhão - e demais sedes do clube às autoridades do Rio de Janeiro para serem utilizados como locais da campanha de imunização contra o novo coronavírus (covid-19). O estádio alvinegro fica no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade, e o clube conta ainda com sete sedes espalhadas pela município, a principal delas é General Severiano, no bairro de Botafogo, na Zona Sul.

"Torcida do Botafogo, espero que todos estejam tomando os cuidados necessários durante a pandemia e seguindo os protocolos de saúde. O Botafogo vai disponibilizar o Estádio Nilton Santos e todas as demais sedes para a vacinação, que será em breve. Muito obrigado e se cuidem", disse Durcesio Mello, presidente do clube carioca, em nota oficial.

Na última sexta-feira (8), o prefeito Eduardo Paes afirmou que o Rio de Janeiro está preparado para vacinar a população contra a covid-19 na mesma data prevista em São Paulo, 25 de janeiro. Pelos planos da Secretaria Municipal de Saúde, serão montados 450 pontos de imunização.

O conhecimento liberta. Saiba mais