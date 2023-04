Botafogo vence o Flamengo e é líder do Brasileirão pela primeira vez após 10 anos

Com um homem a menos durante quase todo o segundo tempo, o Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã edit

247 - O primeiro clássico do Brasileirão entre Botafogo e Flamengo deu Glorioso. O Botafogo saiu vitorioso e se sagrou líder do Campeonato Brasileiro pela primeira vez após dez anos.

Com um homem a menos durante quase todo o segundo tempo, o Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã, neste domingo, pela terceira rodada da competição. Tiquinho Soares (2) e Danilo Barbosa marcaram os gols do Glorioso. Léo Pereira (2) descontou pelo lado do Rubro-Negro, destaca O Dia.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e subiu para o primeiro lugar do Brasileirão. Já o Flamengo segue com três pontos e aparece na 12ª colocação do campeonato.

Agora o foco do Flamengo é a Copa Libertadores. O Rubro-negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Racing-ARG no Estádio Presidente Juan Domingo Perón. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo A.

Já o Botafogo encara o LDU no Estádio Nilton Santos pela Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no mesmo dia, mas às 21h. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo A.

