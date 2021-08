Brasil bate recorde mundial com 100 medalhas de ouro em Paralimpíadas

247 - O Brasil chegou à sua centésima medalha de ouro na história dos Jogos Paralímpicos na noite desta segunda-feira (30/8), manhã de terça no Japão. O responsável pelo 100º ouro do Brasil foi o atleta Yeltsin Jacques, medalha de ouro ao vencer os 1500m T11, classe para atletas cegos, com direito a recorde mundial.

O atleta de 29 anos já tinha conquistado outra medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio, nos 5.000 m T11 . Na nova disputa, Jacques abriu vantagem e dominou a prova, batendo novo recorde mundial.

O atleta, acompanhado pelo guia Antônio Carlos dos Santos, o Bira, liderou de ponta a ponta e terminou a prova com tempo de 3min57s60, muito à frente do segundo colocado.

Para chegar à medalha centenária, segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo, a delegação brasileira paralímpica precisava de 13 ouros, com apostas no atletismo e natação, modalidades em que historicamente a equipe brasileira conquista mais medalhas. No entanto, os atletas do judô e do halterofilismo surpreenderam e ganharam o ouro pela primeira vez na história, com mulheres subindo ao pódio. Alana Maldonado no judô e Mariana D'Andrea no halterofilismo.

Com as conquistas obtidas até agora em Tóquio-2020, o Brasil passa a perseguir outra marca histórica. Londres-2012 foi a edição dos Jogos em que a delegação nacional conquistou mais ouros, com 21. Se subir mais nove vezes ao alto do pódio, o país quebrará mais essa marca.

