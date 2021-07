Brasil bate Zâmbia por 1 x 0 e enfrentará Canadá nas quartas do futebol feminino em Tóquio

Reuters - A seleção feminina de futebol do Brasil derrotou a Zâmbia por 1 x 0 nesta terça-feira (27) e classificou-se para as quartas de final da Olimpíada de Tóquio, quando terá pela frente a seleção canadense na sexta-feira.

O único gol da partida, disputada no estádio de Saitama, foi marcado por Andressa Alves aos 19 minutos de jogo, em cobrança de falta da entrada da área.

O resultado deixou o Brasil na segunda posição do Grupo F do torneio feminino de futebol dos Jogos, com sete pontos, atrás da Holanda, também com sete pontos, mas com saldo de 13 gols contra seis do Brasil, depois da goleada na estreia sobre a Zâmbia por 10 x 3.

Nas quartas de final, o Brasil terá pela frente a seleção do Canadá, que terminou em segundo no Grupo E, com cinco pontos, atrás da seleção do Reino Unido.

