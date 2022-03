Brasil dá show no Maracanã e faz 4 x 0 no Chile nas Eliminatórias

Apoie o 247

Metrópoles - O Brasil não teve dificuldades para vencer o Chile nesta quinta-feira (24/3), na despedida da Seleção em território brasileiro antes da Copa do Mundo no Catar. Diante de um Maracanã cheio, os comandados de Tite venceram por 4 x 0 e permanecem na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

Empolgado diante da torcida no Maraca, o Brasil dominou a partida logo no começo do jogo. Com Neymar centralizado, municiando Vinicius Junior e Antony, e com Paquetá e Fred chegando de trás, o Brasil passou a envolver o Chile e o gol passou a ser questão de tempo.

O Chile tentava sair nos contra-ataques, mas a defesa brasileira não dava espaços para o ataque chileno. Após parar no goleiro Claudio Bravo, o Brasil abriu o placar aos 43 minutos, com Neymar em pênalti sofrido e convertido pelo camisa 10 da Seleção. Dois minutos depois, Vinicius Junior marcou o segundo, em bobeira da zaga do Chile e levando o Brasil com uma enorme vantagem para o segundo tempo.

