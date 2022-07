Brasil derrota Uruguai e mantém 100% de aproveitamento na Copa América

Apoie o 247

Agência Brasil - O Brasil manteve 100% de aproveitamento na Copa América de futebol feminino após derrotar o Uruguai por 3 a 0, na noite desta terça-feira (12) no estádio Centenário, na cidade de Armenia (Colômbia).

Com a segunda vitória na competição, após a goleada de 4 a 0 sobre a Argentina na estreia, a equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage lidera o Grupo B de forma isolada.

Claramente superior, a seleção brasileira abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Antônia recebeu na direita, se livrou da marcadora com um bonito drible e chegou até a linha de fundo, de onde cruzou rasteiro para a área. Debinha furou a finalização de letra, mas Adriana não perdoou e bateu com liberdade.

Sete minutos depois o Brasil voltou a vencer a goleira Sofía Olivera, desta vez com a volante Ary Borges. Mas o lance acabou anulado por causa de posição irregular da jogadora brasileira. Mas aos 46 minutos não teve jeito, Bia Zaneratto arrancou pela esquerda e enfiou a bola para Debinha, que chutou rasteiro.

Mas a seleção brasileira queria mais, e conseguiu logo aos dois minutos da etapa final, com Adriana após passe de Debinha. Com este gol a camisa 11 do Brasil assumiu a artilharia isolada da competição com quatro tentos.

Agora o Brasil folga na próxima rodada, e volta a entrar em campo na competição apenas na próxima segunda (18), ainda pela primeira fase, contra a Venezuela.

