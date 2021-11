Brasil e Argentina empatam sem gols e mantêm invencibilidade

Com este resultado, os hermanos adiaram a classificação para a Copa do Mundo de 2022, enquanto a Seleção já está garantida no Catar edit

Do Metrópoles - Um dos maiores clássicos do futebol mundial terminou empatado sem gols nesta terça-feira (16/11). Brasil e Argentina não conseguiram balançar as redes, mas mantiveram suas invencibilidades nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O primeiro tempo foi bastante brigado, sem domínio claro de nenhuma dos lados. Sem tirar o zero do placar, o auge da etapa inicial foi um momento que revoltou os jogadores do Brasil após decisão polêmica da arbitragem. Otamendi deu uma cotovelada em Raphinha em lance normal de disputa de bola e o atleta do Leeds ficou sangrando, com corte na boca. Mesmo com análise do árbitro de vídeo, o uruguaio Andres Cunha decidiu não punir o zagueiro argentino.

But Otamendi tried to tackle Raphinha. And not even yellow card. And they say "VARsil" 🤪 pic.twitter.com/nHnaTWBIqH — Lucas 🇧🇷 (@77Luucaas) November 17, 2021

