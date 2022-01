Brasil e Equador empatam em jogo marcado por arbitragem confusa

Brasil e Equador se enfrentaram nesta quinta-feira (27/1), em Quito, e ficaram no empate de 1 x 1, com gols de Casemiro e Félix Torres edit

Metrópoles - Brasil e Equador se enfrentaram nesta quinta-feira (27/1), em Quito, e ficaram no empate de 1 x 1, com gols de Casemiro e Félix Torres. A partida ficou marcada pela confusão da arbitragem do colombiano Wilmar Roldán que demorou muito para tomar suas decisões, com e sem a ajuda do VAR.

Após cobrança de escanteio, aos 5 minutos, a zaga equatoriana tentou afastar, mas a bola continuou com os brasileiros que mantiveram a pressão e o gol acabou saindo depois do bate rebate dentro da pequena área. Casemiro disputou com o goleiro adversário e conseguiu balançar as redes.

Na marca dos 13 minutos, Matheus Cunha sofreu uma forte entrada do arqueiro Domínguez e ficou com o pescoço “rasgado”. O equatoriano foi expulso. Seis instantes depois, Emerson Royal recebeu o segundo amarelo e também acabou sendo mandado para o vestiário mais cedo. E, aos 25, quase que Alisson se juntou ao dois vermelhados por um lance parecido com o de Domínguez, mas o árbitro mudou de ideia e deu só o amarelo ao brasileiro.

