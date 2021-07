Brasil empata em 0x0 com a Costa do Marfim

No segundo jogo nas Olimpíadas de Tóquio, seleção brasileira masculina de futebol não foi tão bem como na partida contra a Alemanha e empatou sem gols com a Costa do Marfim edit

247 - A seleção brasileira masculina de futebol não foi tão bem neste domingo no segundo jogo nas Olimpíadas de Tóquio, empatando com a Costa do Marfim em jogo sem gols.

O time jogou desde os 13 minutos do primeiro tempo com um atleta a menos, devido à expulsão de Douglas Luiz. Os africanos também tiveram um jogador expulso, aos 34 minutos do segundo tempo.

Desta vez o ataque não funcionou como no jogo anterior, quando o Brasil conseguiu marcar quatro gols contra a Alemanha.

O Brasil decide sua classificação para a próxima etapa rumo ao bi na quarta-feira (28), às 5h00, no horário de Brasília, contra a Arábia Saudita.

