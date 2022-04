Brasil estreia na Copa do Mundo contra Sérvia; acompanhe sorteio

Apoie o 247

247 - A cerimônia do sorteio dos grupos do Mundial acontece nesta sexta (1º/4), no Centro de Convenções de Doha, no Catar. O Brasil deve estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia, e enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2022:

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Emirados Árabes, Austrália ou Peru

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Croácia

Marrocos

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul





